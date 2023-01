الاتحاد الليبي للكرة الطائرة يحدد موعد انطلاق رباعي التتويج

حدد الاتحاد الليبي للكرة الطائرة الـ7 من شهر فبراير موعدا لانطلاق مرحلة الدور الرباعي الأول للتويج بالدوري الليبي للكرة الطائرة

رباعي التتويج الذي تأهل إليه كل من السويحلي و الأهلي طرابلس بالإضافة للأهلي بنغازي والنصر سيستمر لمدة ثلاثة أيام بقاعة طرابلس الكبرى حيث سفتتح منافسات اليوم الأول بمواجهة متصدر مرحلة السداسي فريق السويحلي بفريق النصر فيما يقام في اليوم نفسه مواجهة تجمع فريق الأهلي طرابلس بفرق الأهلي بنغازي وفي اليوم الثاني من المنافسات يقابل فريق السويحلي الأهلي بنغازي فيما يستقبل الأهلي طرابلس فريق النصر و تختتم منافسات مرحلة الدور الرباعي الأول للتويج بالدوري الليبي للكرة الطائرة في الـ9 من فبراير بمباراتي السويحلي و الأهلي طرابلس و النصر و الأهلي بنغازي

