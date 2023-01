السويحلي اختتم تحضيراته لمواجهة الخمس في إياب الممتاز

اختتم فريق السويحلي معسكره التحضيري الذي استمر مدة أسبوعٍ في مدينة بنغازي تحضيرا لانطلاقِ مرحلة الإياب من الدوري الممتازِ لكرة القدم.

ولعب الفريق خلال معسكره الذي أشرف عليه المدرب التونسي “قيس اليعقوبي”، مباراتين وديّتين أمام التعاون و الصقور، ركز فيهما اليعقوبي على تجهيزِ لاعبيه قبل انطلاقِ المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتازِ التي سيواجه فيها السويحلي فريق الخمس خارج الديارِ في الثاني من فبراير.

