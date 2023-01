تعاقد النادي الأهلي بنغازي مع اللاعب المالي عمر كمارا لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في مسابقتي الدوري والكأس.

وسيلتحق المالي عمر كمارا الذي يشغل مركز خط الوسط فور وصوله إلى مدينة بنغازي بتدريبات فريق الأهلي رفقة المدرب التونسي لسعد الدريدي الذي يسعى للمحافظة على صدارته لفرق المجموعة الأولى في المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

كما سيطمح الدريدي أيضا صحبة “المشوار الطويل” للوصول إلى نهائي كأس ليبيا، بأمل تخطيه فريق الأخضر في نصف النهائي الكأس الذي لم يتم تحديد موعده من قبل لجنة المسابقات حتى الآن.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي بنغازي يدعم خط الوسط بلاعب مالي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار