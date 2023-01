إدارة المروج تجري تغييرات بعد الخسارة أمام وفاق اجدابيا

تعاقد نادي المروج مع المدرب صالح رحيل لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في منافسات دوري الدرجة الأولى.

وتسعى إدارة نادي المروج بتعاقدها مع صالح رحيل إلى تغيير الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق في الأسابيع الأولى من منافسات دوري الدرجة الأولى مع المدرب التونسي المنصف الشرقي، حيث لعب المروج مباراتين تعادل في الجولة الأولى أمام فريق الطيران 2-2، وخسر في الثانية أمام فريق وفاق اجدابيا 2-0.

