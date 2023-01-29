دوري السلة .. بفارق (21) نقطة سلة المروج تتخطى الهلال

المرج 29 يناير 2023 (وال) _ تخطى فريق المروج ضيفه الهلال بفارق ( 21 ) نقطة، وبواقع ( 81 ) مقابل (60) نقطة، وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية، من الدور التمهيدي الليبي لكرة السلة.

هذه المقابلة التي جرت – أمس السبت – بالقاعة المغطاة للألعاب الرياضية في مدينة المرج، توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكماً أولاً، و محمد بن صريتي حكماً ثانياً، وشرف الدين الهلالي حكماً ثالثاً، نجح فيها المروج من الظفر بنتيجة اللقاء’ بعد أن كان باسطا هيمنتة على اللقاء من ناحية النتيجة’ موسعاَ الفارق في أكثر من مناسبة، فلكم نتائج الفترة على النحو التالي :

الفترة الأولى: انتهت لصالح سلة المروج بفارق سلة وحيدة، وبواقع ( 21 ) مقابل ( 19 ) نقطة.

الفترة الثانية: انتهت لصالح سلة المروج إيضاً بفارق ( 10 ) نقطة، وبنتيجة ( 24 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

وبذلك تكون النتيجة النهائية للشوط الأول لمصلحة المروج بنتيجة ( 45 مقابل 33 ) نقطة.

الفترة الثالثة: انتهت لمصلحة سلة المروج كذلك بفارق سلة وحيدة’ و بنتيجة ( 18 ) مقابل ( 16 ) نقطة.

الفترة الرابعة: انتهت لمصلحة سلة المروج بفارق ( 7 ) نقاط’ وبنتيجة ( 18 ) مقابل ( 11 ) نقطة، فيما كانت نتيجة الشوط الثاني النهائية مرجاوية خالصة بنتيجة ( 36 مقابل 27 ). (وال _ المرج) س أ

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