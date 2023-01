صراع إنجليزي لضم فلاهوفيتش

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الثلاثي الإنجليزي أرسنال وتشلسي ومانشستريونايتد يبدون اهتماما كبيرا بضم مهاجم فريق يوفنتوس الصربي “فلاهوفيتش”.

وأشارت التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي السيء الذي يعصف بالفريق الإيطالي الفترة الحالية، قد يجبر إدارة “السيدة العجوز” على التخلي عن أبرز نجوم الفريق في سوق الانتقال الصيفية.

هذا ويشار إلى أن محكمة الاستئناف الفيدرالية الإيطالية قد خصمت 15 نقطة من فريق اليوفي بسبب المخالفات المالية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

