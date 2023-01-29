الشلماني (لوال): تحملنا المسؤولية الكاملة ولازلنا مستمرون 

بنغازي 29 يناير 2023 (وال) _صرح رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني لوكالة الأنباء الليبية: نسعى لحل جميع المشاكل وإصلاح الأخطاء السابقة، ونحن جزء من الشعب الليبي نفرح لفرحه ونحزن لحزنه، ومؤمنون بأحكام كرة القدم.

وأضاف الشلماني مساء أمس السبت، عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارة اتحاد الكرة: اجتماعنا هذا بعد جدال ونقاش استمر سبع ساعات، وصلنا فيه إلى تشكيل لجنة منتخبات متكاملة متكونة من ثلاثة أعضاء بالمكتب التنفيذي، ولاعبين سابقين تركوا الكرة من فترة قريبة، وذلك لوضع استراتيجية لكل الفئات خلال هذه الفترة القصيرة.

وتابع: اتفقنا على تكليف طاقم فني محلي لتدريب المنتخب الأول، بعد أن تم بالتراضي فسخ عقد المدرب الفرنسي وحل المنتخب السابق.

وذكر رئيس الاتحاد: تم السماح لحضور الجمهور فوق المدرجات للمرحلة المقبلة، شريطة أن يتحصل الاتحاد الفرعي لكل منطقة على الموافقة الأمنية من الجهات المختصة، أما بالنسبة لمباريات الكأس المؤجلة أحيلت للجنة المسابقات وعليها تحديد مواعيد جديدة لاستكمال المباريات.

ونوه الشلماني إلى إنهم يتعرضوا لحملة شرسة من بعض الإعلاميين، ورغم ذلك صامدون وسيدعمون بقوة مكتب إعلام الاتحاد.

واختتم الشلماني تصريحه، مؤكدا بأنهم ليسوا دخلاء على اللعبة كما يقولون، ولازلنا مستمرون في التضحية من أجل ليبيا والوطن. (وال _ بنغازي) ف ح

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