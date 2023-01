قرر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل مواعيد إياب الدوري الممتاز إلى الأسبوع المقبل.

وجاء القرار بعد إعلان عدد من الأندية عدم خوضها مرحلة الإياب، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالباتها بالدعم المالي.

يذكر أنه كان من المقرر انطلاق منافسات الدوري الممتاز في الثاني من الشهر المقبل.

المصدر : قناة ليبيا الأحرار

