يستعد الاتحاد الليبي للكاراتيه لتنظيم بطولة الأندية الليبية بمدينة مصراتة في التاسع من فبراير المقبل.

وتشهد البطولة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام مشاركة واسعة من مختلف الأندية، حيث يسعى اتحاد الكاراتيه من خلالها لاختيار قائمة المنتخبات الوطنية التي ستشارك في الاستحقاقات القادمة.

هذا وتنضوي البطولة تحت رزنامة الاتحاد الليبي للكاراتيه للموسم الرياضي 2023.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post بطولة الأندية للكاراتيه تشهد مشاركة واسعة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار