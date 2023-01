حقق فريق الاتحاد الانتصار على فريق الشباب العربي 2-0 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بملعب عبدالرحمن أبوالشواشي في نادي الاتحاد.

وسعى أسامة الحمادي في المباراة الودية لإتاحة الفرصة لأكثر من لاعب بأمل تجهيزهم بالشكل المطلوب قبل انطلاق المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، الذي يواجه في افتتاح منافساته فريق الأولمبي بملعب أبوسليم.

هذا ويشار إلى أن فريق الاتحاد قد أنهى مرحلة ذهاب الدوري الممتاز متصدرا فرق المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الحمادي يتعرف على جاهزية لاعيبيه قبل انطلاق إياب الممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار