الأخضر يستعد لإياب الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الإفريقية

يواصل فريق الأخضر تحضيراته بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء استعدادا لإياب الدوري الممتاز ومرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ورفع المدرب التونسي “سمير شمام” من وتيرة التحضيرات بزيادة الجرعات التدريبية التي يخوضها الفريق على فترتين صباحية ومسائية، سعيا منه للرفع من المستوى اللياقي والذهني للاعبين قبل خوض المرحلة الثانية من مباريات الدوري الممتاز، والتي يفتتح أخضر البيضاء منافساتها بمواجهة التعاون في الثاني من فبراير.

