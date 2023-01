المدرب الإسباني “ريكاردو” يصل لتسلم مهمة تدريب المنتخب الوطني

أعلنت لجنة كرة القدم داخل الصالات أن المدرب الإسباني “ريكاردو” سيمضي يوم غد الثلاثاء عقدا مع الاتحاد الليبي لكرة القدم بمقره بالعاصمة طرابلس لتسلم مهمة تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات.

وسيتسلم “ريكاردو ” قيادة دفة المنتخب الوطني للصالات خلفا للمدرب عبدالباسط النعاس الذي وصل رفقة المنتخب الوطني إلى الدور الربع النهائي مؤخرا في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية.

هذا وطالبت لجنة كرة القدم داخل الصالات برئاسة عبدالرؤوف الفاخري الاتحادات الفرعية بالمناطق، بتكليف أجهزة فنية وإدارية لاختيار عناصر المنتخب الوطني الذي تنتظره مشاركات عربية وقارية.

المصدر صفحة لجنة كرة القدم داخل الصالات

