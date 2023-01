الأهلي بنغازي يتعاقد مع المدرب البلجيكي ايڤانوڤيتش ڤيلبور

تعاقد النادي الأهلي بنغازي مع المدرب البلجيكي “ايڤانوڤيتش ڤيلبور” لتدريب الفريق الأول للكرة الطائرة في مرحلة الرباعي الأول للتتويج بالدوري الليبي للكرة الطائرة.

وسيقود البلجيكي “ڤيلبور” فريق الطائرة في المرحلة المتقدمة من منافسات الدوري الليبي بدلا عن الكوبي “جيسوس سافين” الذي أصبح المسؤول عن قطاع الناشئين للكرة الطائرة بالنادي، حيث أوكلت إليه المهمة ضمن خطة مجلس إدارة النادي لتطوير اللعبة.

هذا وسيفتتح فريق الأهلي منافسات رباعي التتويج بالدوري الليبي للكرة الطائرة بمواجهة الأهلي طرابلس في الـ7 من فبراير القادم بقاعة الألعاب الكبرى بمدينة طرابلس.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

