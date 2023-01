تعاقد نادي التحدي مع اللاعب جمعة العبار لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في مرحلة الإياب.

وتسعى اللجنة التسييرية التي تشرف على نادي التحدي لتوفير ما يحتاجه الفريق الأول من نواقص للظهور بشكل مغاير في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز، حيث يفتتح “الفهود” مرحلة الإياب بمواجهة فريق شباب الجبل بملعب شهداء بنينا.

وكان فريق التحدي قد أكمل مرحلة ذهاب الدوري الممتاز في المركز الـ9 صحبة فرق المجموعة الأولى برصيد ـ7 نقاط.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post اللجنة التسييرية بنادي التحدي تأمل تصحيح مسار الفريق في إياب الممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار