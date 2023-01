الأخضر يعسكر بمصر قبل التوجه لجنوب أفريقيا

يقيم فريق الأخضر الأول لكرة القدم معسكرا مغلقا بمصر قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة مارومو غلانتيس في افتتاح مباريات دوري المجموعات بكأس الكنفدرالية الأفريقية.

وسيتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية والتي سيقف عندها المدرب التونسي “سمير شمام” من أجل إعداد التشكيلة المناسبة لمواجهة المنافس العنيد “مارومو غلانتيس” على أرضه وبين جماهيره في 12 فبراير القادم.

يذكر أن مجموعة الأخضر تضم إلى جانب فريق “مارومو غلانتيس” اتحاد الجزائر و”سانت إيلوي لوبوبو” من الكونغو الديمقراطية.

