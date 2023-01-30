سلة الأهلي تواصل عزف عروضها القوية

بنغازي 30 يناير 2023 (وال) ـ واصل فريق الأهلي عروضه القوية،محققا فوزه الثامن تواليا هذا الموسم، عقب تفوقه على التحدي بفارق ( 87 ) نقطة، وبواقع ( 125 ) مقابل ( 38 ) نقطة، وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدور التمهيدي الليبي لكرة السلة.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الأحد – بقاعة الراحل ونيس بوخمادة المغطاة للألعاب الرياضية في نادي الأهلي توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد العزيز الماقوري حكماً أولاً، و خالد إحنيش حكماً ثانياً، وإبراهيم البرعصي حكماً ثالثاً.

هذا ونجحت سلة المشوار في هذه المقابلة من السيطرة والهيمنة على مجريات اللقاء لعبا ونتيجة، موسعة الفارق في كل فترة لعبت فيها .

ولكم نتائج الفترة على النحو التالي :

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة الأهلي بفارق ( 18 ) نقطة، وبواقع ( 29 ) مقابل ( 11 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لصالح سلة الأهلي أيضاً بفارق ( 26 ) نقطة، وبنتيجة ( 35 ) مقابل ( 9 ) نقاط.

وبذلك تكون النتيجة النهائية للشوط الأول لمصلحة الأهلي بنتيجة ( 64 مقابل 20 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لمصلحة سلة الأهلي كذلك بفارق ( 19 ) نقطة،و بنتيجة ( 32 ) مقابل ( 13 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لمصلحة سلة الأهلي بفارق ( 24 ) نقاط، وبنتيجة ( 29 ) مقابل ( 5 ) نقاط، فيما كانت المحصلة النهائية للشوط الثاني للأهلي بنتيجة ( 61 مقابل 18 ) نقطة.(وال ـ بنغازي) س إ

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