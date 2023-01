وصلت بعثة منتخبنا الوطني للملاكمة إلى المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة ملك المغرب الدولية التي تنطلق يوم الخميس المقبل

وسيشارك منتخبنا الوطني في بطولة ملك المغرب الدولية بخمسة ملاكمين وهم عصام داكو و مؤيد عكاشة بالإضافة لكل من أكرم أنبية و أسامة بركوس و عبد الباسط بالخير.

وسيسعى الملاكمون الخمس لتقديم نتائج مميزة للملاكمة الليبية رفقة المدرب الوطني نوري بن طالب وعبدالناصر المسلاتي اللذين أوكلت إليهم مهمة تدريبات المنتخب الوطني في بطولة ملك المغرب الدولية التي ستشهد مشاركة أكثر من 50 دولة

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الملاكمة يشارك بـ5 ملاكمين في بطولة ملك المغرب الدولية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار