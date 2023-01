الاتحاد المصراتي يستعد لإياب الممتاز بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة

تعاقد نادي الاتحاد المصراتي مع الكونغولي جاك بيتومبا والبنيني شمس الدين تشاونا و يوسف فائق استعدادا لانطلاق إياب الدوري الممتاز

وتسعى إدارة نادي الاتحاد المصراتي بتعاقدها مع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة لتوفير متطلبات المدرب الوطني رضا عطية الذي يبحث صحبة أخضر وأسود مدينة مصراتة لتصيح مسار الفريق في المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز حيث أكمل الفريق النصف الأول من الدوري الممتاز في المركز الأخير رفقة فرق المجموعة الثانية برصيد الـ6 نقاط.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

