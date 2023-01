أعلن نادي السويحلي فسخ تعاقده مع الثنائي محمد المريمي و علي بلقايد بالتراضي بين الطرفين

وجاء قرار فسخ التعاقد مع الثنائي محمد المريمي و علي بلقايد ضمن الخطة التي رسمتها إدارة النادي مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي بإعادة النظر في بعض التعاقدات الأخيرة التي أبرمت قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي .

ويذكرأن فريق السويحلي سيفتتح مرحلة إياب الدوري الممتاز بمواجهة فريق الخمس خارج الديار.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post السويحلي يعيد ترتيب صفوفه قبل بداية المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار