الأهلي طرابلس يتعادل أمام الاتحاد في منافسات أندية الاتحاد الفرعي طرابلس لكرة القدم

انتهت قمة ديربي العاصمة في فئة البراعم والتي جمعت الأهلي طرابلس بفريق الاتحاد بالتعادل بدون أهداف ضمن الجولة السابعة من منافسات أندية الاتحاد الفرعي طرابلس لكرة القدم

المباراة التي أقميت بملعب نادي زناتة شهدت عدة فرص للفريقين ولكن تألق حارس الأهلي طرابلس معاذ القزيري و محمد فتحي حارس الاتحاد حلا دون أن تهتز شباك الفريقين في كامل دقائق المباراة .

هذا وستنطلق الجولة الثامنة يوم الخميس القادم بمواجهة الأهلي طرابلس لفريق أساريا بملعبه فيما يستقبل الاتحاد على أرضه فريق اتحاد الشرطة

