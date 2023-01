الخميس تنطلق الجولة الرابعة لإياب الدوري الليبي لكرة السلة

تنطلق الجولة الرابعة من منافسات إياب الدوري الليبي لكرة السلة يوم الخميس القادم بمباراتي الأهلي طرابلس و الجزيرة، ولقاء أبوسليم لفريق المدينة

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة يوم الجمعة بمواجهة فريق بلخير لفريق الاتحاد بقاعة الألعاب الكبرى بطرابلس . فيما تقام السبت مباراة وحيدة تجمع اتحاد المرج بفريق التحدي بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج وفي مجمع سليمان الضراظ بمدينة بنغازي يستقبل الأهلي بنغازي يوم الأحد فريق الهلال .

هذا وقرر لجنة المسابقات تأجيل مباراة النصر والمروج لوقت غير مسمى بسبب مشاركة فريق النصرحاليا في بطولة دبي الدولية .

