اخبار الرياضة

الخميس تنطلق الجولة الرابعة لإياب الدوري الليبي لكرة السلة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تنطلق الجولة الرابعة من منافسات إياب الدوري الليبي لكرة السلة يوم الخميس القادم بمباراتي الأهلي طرابلس و الجزيرة، ولقاء أبوسليم لفريق المدينة

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة يوم الجمعة بمواجهة فريق بلخير لفريق الاتحاد بقاعة الألعاب الكبرى بطرابلس . فيما تقام السبت مباراة وحيدة تجمع اتحاد المرج بفريق التحدي بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج وفي مجمع سليمان الضراظ بمدينة بنغازي يستقبل الأهلي بنغازي يوم الأحد فريق الهلال .

هذا وقرر لجنة المسابقات تأجيل مباراة النصر والمروج لوقت غير مسمى بسبب مشاركة فريق النصرحاليا في بطولة دبي الدولية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الخميس تنطلق الجولة الرابعة لإياب الدوري الليبي لكرة السلة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك