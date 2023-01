أكدت صحفية ماركا الإسبانية تقديم نادي برشلونة عرضا رسميا لضم المغربي سفيان أمرابط في سوق انتقال اللاعبين الحالي

وأشارت الصحفية الإسبانية بأن عرض برشلونة تضمن التعاقد مع امرابط لمدة ستة أشهر خلال الفترة الحالية على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي في الصيف مقابل خمسة وثلاثين مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين كمتغيرات .

وأضافت صحفية الماركا بأن تحرك البلوغرانا مؤخرا لضم المغربي سفيان امرابط جاء بتوصية من المدرب تشافي هيرنانديز الذي يرى أن هناك ضرورة لتدعيم خط الوسط في الميركاتو الشتوي.

المصدر صحفية الماركا الإسبانية

The post برشلونة يقترب من ضم نجم المنتخب المغربي في سوق انتقال اللاعبين الحالي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار