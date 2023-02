الأخضر يجري معسكرا بمصر قبل التوجه إلى جنوب أفريقيا

باشر فريق الأخضر معسكره التحضيري المغلق بمصر وذلك قبل السفر إلى جنوبِ أفريقيا لمواجهة فريقِ “مارومو غلانتيس” في افتتاحِ مباريات دورِ المجموعات في كأسِ الكونفدراليةِ الأفريقية.

وسيتخلل المعسكر خوض العديد من المباريات الودية لتكون بمثابة الاختبارِ الأخيرِ للمدربِ التونسي ” سمير شمام” قبل الدخول في المنافساتِ الرسمية في البطولةِ الإفريقية عندما يلاقي العنيد “مارومو غلانتيس” على أرضه وبين جماهيرِه في الثاني عشر من الشهر القادم.

يذكر أن مجموعة الأخضر تضم إلى جانب فريق مارومو غلانتيس اتحاد الجزائر و سانت إيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.

