اتحاد كرة القدم يقدم الإسباني ريكاردو مدربا جديدا لمنتخب الصالات

قدم الاتحاد الليبي لكرة القدم مساء الثلاثاء المدرب الجديد لمنتخب كرة القدم داخل الصالات الإسباني ” ريكاردو إنغيث” لمدة عام وثلاثة أشهر قابلة للتمديد في حال التأهل إلى كأس العالم.

وسيتسلم “ريكاردو” قيادة دفة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات خلفا للمدرب الوطني عبدالباسط النعاس الذي وصل رفقة المنتخب إلى ربع النهائي في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية، وسيتقاضى الإسباني راتبا شهريا يقدر بخمسة الآف يورو بعد أن كانت له تجارب سابقة في تدريب عدد من الفرق في الدوري الإسباني وكذلك بعض المنتخبات في القارة الإفريقية.

