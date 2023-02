تكليف عمر جمعة خلفا لنصر الدين قرين لرئاسة لجنة التحكيم العامة

كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم الحكم الدولي السابق عمر جمعة لرئاسة لجنة التحكيم العامة.

وجاء القرار بعد إيقاف رئيس لجنة التحكيم السابق نصر الدين قرين وإحالته للتحقيق ولم يذكر اتحاد الكرة أسباب الإيقاف.

يذكر أن قرين قد استلم منصب رئيس لجنة التحكيم العامة في شهر يونيو ألفين و واحد وعشرين.

يشار إلى أن قرين قام بتحكيم أكثر من مائتين وخمسين مباراة محلية وتقلد الشارة الدولية في العام ألفين وثلاثة وأدار أكثر من ثمانين مباراة دولية، أبرزها التي جمعت قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، واعتزل التحكيم في العام ألفين واثني عشر.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

