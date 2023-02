المدينة يختتم معسكره بتونس استعدادا لإياب الممتاز

اختتم فريق المدينة الأول لكرة القدم معسكره بتونس والذي استمر أحد عشر يوما وذلك استعدادا لإياب الدوري الممتاز.

المدينة سيبدأ المرحلة الثانية من استعداداته بملعب النادي بقيادة المدرب حمدي بطاو والطاقم المصاحب له.

يذكر أن المدينة قد خاض ثلاث مباريات ودية حقق فيها الفوز على حمام الأنف بهدف دون رد ثم الفوز على نادي هرقلة برباعية دون رد قبل أن يختتم ودياته بفوز على اتحاد خنشلة بهدفين دون رد.

