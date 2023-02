يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراتين وديتين يومي الخميس والسبت القادمين.

حيث يلتقي فريق اتحاد المرج بالملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بنغازي عند الساعة الثالثة, فيما يلتقي يوم السبت مع فريق النصر بملعب شهداء بنينا عند الساعة الخامسة.

يذكر أن الهلال أنهى مرحلة الذهاب في المركز السابع برصيد عشر نقاط.

