تقام يوم الجمعة المقبل مباراتان بقاعتي طربلس والزاوية وذلك ضمن الأسبوع الثالث من دوري المحترفين لكرة اليد.

حيث يستقبل فريق اتحاد الشرطة فريق الأهلي طربلس بقاعة طرابلس الكبرى حيث يسعى الأهلي المتصدر لتحقيق فوز جديد بينما سيسعى للتقدم في سلم الترتيب حيث يحتل المركز الثالث برصيد إحدى عشرة نقطة.

وبقاعة الزاوية يستضيف الأولمبي جاره الجزيرة بقاعة الزاوية في مباراة منتظرة حيث يحتل الأولمبي المركز الرابع برصيد ثماني نقاط بينما يحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد أربع عشرة نقطة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post اتحاد الشرطة والأهلي طرابلس.. الأولمبي والجزيزة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار