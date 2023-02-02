طائرة الأهلي تتأهل إلى نهائيات كأس ليبيا

بنغازي 02 فبراير 2023 (وال) _ حققت طائرة الأهلي مساء أمس الأربعاء، انتصار مستحق على فريق الهلال في مبارة تحديد المتأهل عن المنطقة الشرقية لمسابقة كأس ليبيا.

اللقاء أقيم على صالة مجمع المرحوم سليمان الضراط بحضور الجمهور الذي زين المدرجات بالأغاني والأهازيج.

هذا وقد تمكن فريق الأهلي الظفر باللقاء بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، جاءت كالتالي:-

(19/25)

(21/25)

(17/25)

يذكر أن اللقاء قاده تحكيم تكون من حكم أول وائل بوشعالة وحكم ثاني علي الأوجلي. (وال _ بنغازيل م ب

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