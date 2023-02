تأهل فريق الأهلي بنغازي للكرة الطائرة عن المنطقة الأولى إلى نهائيات كأس ليبيا بعد تخطيه فريق الهلال 3-0

وقد أنهى الأهلي بنغازي الأشواط الثالثة متفوقا بنتيجة 25 مقابل 19 و 25 مقابل 21 و 25 مقابل 17.

وستقام النهائيات بمدينة مصراتة في بداية شهر مارس المقبل بين الثلاثي المتأهل للنهائيات وهم فريق الأهلي بنغازي والسويحلي وفريق الجزيرة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

