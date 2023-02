لجنة كرة القدم داخل الصالات تؤجل نهائي كأس السوبر لموعد لاحق

أجلت لجنة كرة القدم داخل الصالات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل مباراة كأس السوبر بين نادي الاتحاد والسويحلي.

ولم تحدد لجنة الصالات الموعد الجديد وجاء التأجيل إلى موعد لاحق لأسباب تنظيمية.

و كان من المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر لكرة القدم داخل الصالات بين نادي الاتحاد ونادي السويحلي، في الخامس من شهر فبراير الجاري.

ويذكر أن دوري كرة القدم داخل الصالات، سوف ينطلق يوم الجمعة العاشر من الشهر الجاري بنظام المجموعات.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

