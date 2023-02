يسجل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو ظهوره الثاني في الدوري السعودي يوم الغد الجمعة عندما يواجه فريقه النصر فريق الفتح بملعب مدينة الأمير عبدالله جلوي الرياضية.

وسيسعى البرتغالي “رونالدو” رفقة فريق النصر لتحقيق الفوز أمام الفتح للابتعاد بصدارة الدوري السعودي بفارق مريح على ملاحقه فريق الهلال.

ويتواجد فريق النصر في صدارة دوري الروشن السعودي بـ33 نقطة من 14 مباراة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

