الهلال يتعثر وديا قبل انطلاق مرحلة إياب الدوري الممتاز

خسر فريق الهلال وديا أمام نظيره اتحاد المروج 1-0 ضمن تحضيرات منافسات إياب الدوري الممتاز.

وشهد اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بملعب بنغازي الجانبي عدة فرص، ابتسم الحظ في إحداها لفريق اتحاد المروج بتسجيله هدفا في الشوط الثاني حمل توقيع لاعبه بدر الحسنوني.

وخاض فريق الهلال معسكرا تحضيريا مكثفا أجراه بمدينة طرابلس بقيادة مدربه المصري محمد عودة، استمر لمدة أسبوع ولعب خلاله عدة مباريات ودية.

