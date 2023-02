أعلن نادي “إسي ميلان” رسميا غياب نجمه الجزائري إسماعيل بن ناصر عن مواجهة “إنتر ميلان” الأحد القادم، بسبب تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ.

وتعرض إسماعيل بن ناصر للإصابة خلال مباراة “إسي ميلان” و”لاتسيو”، التي خسرها “الروسونييري” 4-0 ضمن مباريات الجولة الـ19 من منافسات الدوري الإيطالي.

وسيسعى “إسي ميلان” مع مدربه “ستيفانو بيولي” يوم الأحد لعرقلة جاره “إنتر” لتعويض خسارتيه الثقيلتين في الجولتين الماضيتين أمام “لازيو” و”ساسولو”.

ويحتل فريق “الميلان” المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post إسي ميلان يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة جاره إنتر ميلان الأحد القادم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار