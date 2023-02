نجم مانشستر سيتي يختار بين الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

أفادت صحفية “ذا أتلتيك” بأن نجم “مانشستر سيتي” البرتغالي “بيرناردو سيلفا” منفتح اتجاه الخروج من “المان سيتي” في الصيف المقبل والانتقال إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية.

وتشير تقارير إلى أن وكيل البرتغالي ينتظر عرضا رسميا من فريقي “برشلونة” أو “ريال مدريد” في سوق انتقالات اللاعبين الصيف المقبل، حيث اتفق نجم “السيتي” مع ناديه السماح له بالمغادرة في نهاية الموسم الحالي.

وكان اسم “سليفا” مطروحا على طاولة اهتمامات “البرشا” قبل انطلاق الموسم، ولكن الفريق اتجه إلى ضم البرازيلي “رافينيا” من “ليدز” الإنجليزي بداية الموسم بـ70 مليون يورو.

المصدر: صحفية ذا أتلتيك

