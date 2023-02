الأخضر يخوض حصة تدريبية بملعب نادي القرن في القاهرة قبل السفر إلى جنوب إفريقيا

خاض فريق الأخضر حصة تدريبية بمقر نادي الأهلي المصري بالقاهرة ضمن معسكره التحضيري قبل التوجه إلى جنوب إفريقيا لمواجهة فريق “مارومو غلانتيس” في الـ12 من الشهر الجاري في دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

وسيواصل أخضر البيضاء تدريباته بالقاهرة بتحضيرات مكثفة حتى منتصف الأسبوع المقبل، ومن ثم سيشد الرحال إلى جنوب إفريقيا.

وسيبحث أبناء مدينة البيضاء في افتتاح مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية، عن خطف أول فوز سيجعل الفريق يكمل باقي المنافسات بمعنويات عالية.

وقد أوقعت القرعة فريق الأخضر في المجموعة الأولى رفقة فريق الأخضر و”مارومو غلانتيس” الجنوب إفريقي بالإضافة إلى فريقي اتحاد العاصمة الجزائري و”سانت إيلوي لوبوبو” الكونغولي.

