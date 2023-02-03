الأخضر يواصل تدريباته في القاهرة قبل مواجهة “مارومو غلانتيس” الجنوب إفريقي

أخبار ليبيا 24

يواصل فريق الأخضر، اليوم الجمعة، حصصه التدريبية في العاصمة المصرية القاهرة ضمن معسكره التحضيري قُبيل التوجه إلى جنوب إفريقيا لمواجهة فريق “مارومو غلانتيس”، في الـ12 من الشهر الجاري ضمن دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

وخاض فريق الأخضر، أمس الخميس، حصة تدريبية بمقر نادي الأهلي المصري بالقاهرة.

وسيواصل أخضر البيضاء تدريباته بالقاهرة بتحضيرات مكثفة حتى منتصف الأسبوع المقبل، قبل أن يشد الرحال إلى جنوب إفريقيا.

وسيبحث الأخضر العنيد في افتتاح مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية، عن خطف أول فوز سيجعل الفريق يكمل باقي المنافسات بمعنويات عالية.

وأوقعت القرعة فريق الأخضر في المجموعة الأولى رفقة فريق الأخضر و”مارومو غلانتيس” الجنوب إفريقي بالإضافة إلى فريقي “اتحاد العاصمة” الجزائري و”سانت إيلوي لوبوبو” الكونغولي.