نادي التحدي يؤكد تضامنه مع الأندية التي تطالب بدعم الاتحاد اللعبة إسوة بباقي الأندية

بنغازي 03 فبراير 2023 (وال)- أصدرت الجمعية العمومية لنادي التحدي الرياضي الخميس، بيانا قالت فيه إن الجماهير الرياضية عامة وجماهير النادي خاصة، تتابع ما يجري على الساحة الرياضية من بيانات لعدد من الأندية التي تعلن فيها عن انسحابها من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بسبب تقديم الدعم المادي لعدد من الأندية دون البقية.

وأضاف البيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أن ما يحاك على الساحة الرياضية من قبل أشخاص محسوبين على الأسرة الرياضية في ليبيا، وذلك بدعم أندية دون سواها، مما أدى الأمر إلى تفتيت الكيان الرياضي، والجسم الداعم لتوحيد الصف بين الليبيين في إشارة إلى الاتحاد الكورة.

وأشار البيان إلى أن الجماهير مستاءة من هذا العمل المشين، والذي يؤدي إلى المفاضلة بين النوادي الرياضية، وأنها تقف ضد هذه الأعمال التي لا تعبر عن الأخلاق الرياضية؛ بحسب البيان.

وتابع البيان : “كما يعلم الجميع بأن نادي التحدي من الأندية العريقة في ليبيا، والتي كان داعما للمنتخب الليبي في جميع الألعاب، وصاحب أول بطولة في المنطقة الشرقية، وأول كأس سوبر”.

واختمت الجمعية بيانها قائلا: “النادي التحدي قد تعرض إلى التدمير بسبب الاشتباكات ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الصابري، أليس بعد كل هذا الحق في هذه المؤسسة العريقة الإعمار بدلا من التهميش”. (وال) م ب / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال