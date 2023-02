فاز فريق الاتحاد على فريق بلخير بنتيجة 78 مقابل 48 ضمن منافسات الجولة الرابعة من إياب الدوري الليبي لكرة السلة .

ولحساب نفس الجولة فاز فريق الأهلي طرابلس على فريق الجزيرة بنتيجة 74 مقابل 42 وحقق المدينة فوزا هاما على فريق أبوسليم بنتيجة 68 مقابل 58 .

ويواصل فريق الأهلي طرابلس تصدره لفرق المجموعة الأولى ومن ثم يأتي فريق الشباب العربي ثانيا والاتحاد ثالثا .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد و الأهلي و المدينة يحققان الفوز في الجولة الرابعة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار