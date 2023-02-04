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الأهلي يغرد منفردا بصدارة المجموعة الأولى

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

واصل فريق الأهلي طرابلس صدارته لفرق المجموعة الأولى بعد تحقيقه الفوز على فريق اتحاد الشرطة بنتيجة 25 مقابل 20 في الجولة الثالثة من إياب دوري كرة اليد .

وشهدت المباراة تنافسا كبيرا في الشوط الأول بين الفريقين ولكن خبرة لاعبي فريق الأهلي طرابلس حسمت النتيجة لصالحهم وبفارق خمسة أهداف . جعلت زملاء رجب شوشان يتصدرون المجموعة الأولى وبفارق مريح .

وفي مباريات الجولة الثالثة أيضا ..حقق فريق الأولمبي فوزا ثمينا على فريق الجزيرة بقاعة الزاوية بنتيجة 29 مقابل 28 .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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