الأهلي يغرد منفردا بصدارة المجموعة الأولى

واصل فريق الأهلي طرابلس صدارته لفرق المجموعة الأولى بعد تحقيقه الفوز على فريق اتحاد الشرطة بنتيجة 25 مقابل 20 في الجولة الثالثة من إياب دوري كرة اليد .

وشهدت المباراة تنافسا كبيرا في الشوط الأول بين الفريقين ولكن خبرة لاعبي فريق الأهلي طرابلس حسمت النتيجة لصالحهم وبفارق خمسة أهداف . جعلت زملاء رجب شوشان يتصدرون المجموعة الأولى وبفارق مريح .

وفي مباريات الجولة الثالثة أيضا ..حقق فريق الأولمبي فوزا ثمينا على فريق الجزيرة بقاعة الزاوية بنتيجة 29 مقابل 28 .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

