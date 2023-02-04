الصفقة الـ5 لنادي الأهلي بنغازي في سوق انتقال اللاعبين الحالي

تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع اللاعب الجزائري زكريا منصوري تحضيرا لمنافسات إياب الدوري الممتاز و نصف كأس ليبيا
وسينظم الجزائري زكريا منصوري الذي يشغل مركز خط الوسط فور وصوله إلى مدينة بنغازي لتدريبات فريق الأهلي بنغازي والذي يشرف عليها المدرب التونسي لسعد الدريدي .
ويأتي التعاقد مع الجزائري زكريا المنصوري ضمن خطة إدارة نادي الأهلي التي تسعى لتوفير النواقص الذي يحتاجها مدرب الفريق قبل انطلاق المرحلة الثانية من منافسات إياب الدوري .
وقد تعاقد نادي الأهلي بنغازي في سوق انتقال اللاعبين الحالي مع أربعة لاعبين وهم الليبيري جمال أرجو و المالي
عمركمارا بإلاضافة لتونسي شهاب الجبالي والحارس المحلي علي الشعافي .
المصدر قناة ليبيا الأحرار
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