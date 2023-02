الصفقة الـ5 لنادي الأهلي بنغازي في سوق انتقال اللاعبين الحالي

تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع اللاعب الجزائري زكريا منصوري تحضيرا لمنافسات إياب الدوري الممتاز و نصف كأس ليبيا

وسينظم الجزائري زكريا منصوري الذي يشغل مركز خط الوسط فور وصوله إلى مدينة بنغازي لتدريبات فريق الأهلي بنغازي والذي يشرف عليها المدرب التونسي لسعد الدريدي .

ويأتي التعاقد مع الجزائري زكريا المنصوري ضمن خطة إدارة نادي الأهلي التي تسعى لتوفير النواقص الذي يحتاجها مدرب الفريق قبل انطلاق المرحلة الثانية من منافسات إياب الدوري .

وقد تعاقد نادي الأهلي بنغازي في سوق انتقال اللاعبين الحالي مع أربعة لاعبين وهم الليبيري جمال أرجو و المالي

عمركمارا بإلاضافة لتونسي شهاب الجبالي والحارس المحلي علي الشعافي .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

