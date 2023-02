فاز فريق الصداقة على فريق شباب طبرق وديا 7-1 استعدادا لانطلاق مرحلة إياب الدوري الممتاز

وعمل المدرب التونسي طارق ثابت من خلال المباراة الودية على إعطاء الفرصة لأكثر من لاعب سعيا لتجهيز كامل الفريق بالشكل المطلوب قبل انطلاق المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز .

وأكمل فريق الصداقة مرحلة ذهاب الدوري الممتاز في المركز السابع رفقة فرق المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط .

