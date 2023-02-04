الأهلي والهلال في مواجهة الريال وفلامنجو بكأس العالم للأندية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تأهل الأهلي المصري، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، عقب فوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء، اللاعب محمد مجدي “أفشة”، في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبذلك، يضرب الأهلي موعدا مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي “مونديال الأندية”، يوم الأربعاء المقبل، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية، الرباط.

وفاز الأهلي في مباراة الافتتاح على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بثلاثية نظيفة، بينما لعب سياتل أولى مبارياته في البطولة، اليوم السبت.

من ناحية أخرى تأهل فريق الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023،

عقب فوزه على الوداد الرياضي المغربي بالضربات الترجيحية، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

وفاز الفريق السعودي بالضربات الترجيحية بنتيجة 5-3، بعد نهاية شوطي المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان الوداد سباقا لافتتاح التسجيل بواسطة أيوب العملود في الدقيقة 52، قبل أن يعدل محمد إبراهيم كنو النتيجة في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة طرد لاعب الوداد، يحيى جبران، في الدقيقة 90، ثم لاعب الهلال محمد إبراهيم كنو في الدقيقة 94.

وسيلعب الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي المونديال، بحثا عن ميدالية عربية جديدة في البطولة.