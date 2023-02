حقق فريق الهلال الفوز على جاره النصر في اللقاء الودي الذي أقيم بملعب بنينا ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق منافسات إياب الدوري الممتاز .

ودخل الفريقان المواجهة الودية من أجل وضع اللمسات الأخيرة، حيث أجرى مدربا الفريقين عدة تغييرات سعيا منهما للوقوف على جاهزية لاعبيهم، للتأهب لانطلاق المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وعلى هامش اللقاء الودي تم تكريم اللاعبين الدوليين السابقين خالد حسين وخلفية الماقني، برمز الوفاء من قبل رابطة مشجعي ناديي النصر والهلال.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الهلال يستعد لإياب الممتاز بالفوز بثنائية نظيفة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار