الصناني حقق نقطتين من أربع جولات رفقة فريق ترهونة

قدم المدرب محمد الصناني استقالته من تدريب نادي ترهونة بسبب سوء النتائج الذي لاحق الفريق في الأربع جولات الأولى من منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وخاض محمد الصناني مع فريق ترهونة أربع مباريات، خسر في مباراتين أمام فريق البشائر و رفيق، وتعادل مثلهما أمام فريقي الشط والترسانة.

ووقع فريق ترهونة في منافسات دوري الدرجة الأولى في المجموعة الرابعة، صحبة البشائر والترسانة ورفيق والشط والمجد، بالإضافة إلى أبي الأشهر والفالوجا والوطن والمستقبل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

