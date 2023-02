ملاكمان بمنتخبنا يطيحان بملاكمين غيني وسويسري ببطولة ملك المغرب

تأهل الملاكم أسامة بركوس وعبد الباسط بلخير إلى الدور الربع النهائي من منافسات بطولة ملك المغرب الدولية للملاكمة.

وجاء تأهل الملاكم أسامة بركوس إلى الدور الربع النهائي بعد فوزه بالنقاط على الملاكم الغيني الحسن في وزن 80 كليو جراما.

ووصل الملاكم عبد الباسط بلخير إلى الدور الربع النهائي بعد أن حقق الفوز بالنقاط على الملاكم السويسري سارمينتو في وزن 63 كليو جراما.

هذا ولم يحالف الحظ الملاكم عاصم دوكو للتأهل لدور النصف النهائي في منافسات وزن 75 كليو جراما بعد خساراته أمام الإيطالي سلفاتور بالنقاط.

ويشارك منتخبنا الوطني للملاكمة بخمسة ملاكمين في بطولة المغرب الدولية، وهم أسامة بركوس وعبد الباسط بلخير وعاصم دوكو بالإضافة إلى كل من مؤيد عكاشة وأكرم انبيه.

