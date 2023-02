المدرب التونسي منعم عون يقود المنتخب الوطني في بطولة تونس الدولية

تعاقد الاتحاد الليبي لكرة السلة مع المدرب التونسي منعم عون لقيادة المنتخب الوطني في منافسات بطولة تونس الدولية التي تقام منتصف الشهر الجاري.

ويدخل منتخبنا الوطني لكرة السلة معسكرا تحضيريا الفترة المقبلة بتونس لمدة أسبوع، سيقف من خلاله المدرب التونسي على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق البطولة التي تقام في مدينة المنستير التونسية من 15 – 20 فبراير.

وستشهد البطولة مشاركة الأردن والجزائر وتونس البلد المستضيف للبطولة، بالإضافة إلى أحد فرق الدوري الفرنسي الممتاز والذي لم يتم الإعلان عن اسمه حتى الآن من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

المصدر قناة الأحرار

