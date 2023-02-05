سلة الأهلي بنغازي تحقق فوزها التاسع تواليا

بنغازي 05 فبراير 2023 (وال)- حقق فريق الأهلي بنغازي فوزه التاسع تواليا هذا الموسم، مواصلا بذلك سلسلة عروضه القوية’ عقب تفوقه على الهلال بفارق ( 18 ) نقطة، بواقع ( 71 ) مقابل ( 53 ) نقطة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدور التمهيدي الليبي لكرة السلة.

المواجهة التي جرت مساء اليوم الأحد – في مجمع سليمان الضراط ببنغازي، توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد العزيز الماقوري حكماً أولاً، و جلال الورفلي حكماً ثانياً، وإبراهيم البرعصي حكماً ثالثاً، نجحت فيها سلة المشوار من السيطرة والهيمنة على مجريات اللقاء لعبا ونتيجة، مبرهنة بقوة أنها منافس قوى على لقب الدوري، فلكم نتائج الفترة على النحو التالي :

الربع الأول: انتهت لصالح سلة الأهلي سلة وحيدة، وبواقع ( 17 ) مقابل ( 15 ) نقطة.

الربع الثاني: انتهت لصالح سلة الأهلي إيضاً بفارق ( 8 ) نقاط، وبنتيجة ( 18 ) مقابل ( 10) نقاط.

بذلك تكون النتيجة النهائية للشوط الأول لمصلحة الأهلي بنتيجة ( 35 مقابل 25 ) نقطة.

الربع الثالث : انتهت لمصلحة سلة الأهلي كذلك بفارق ( 6 ) نقاط’ و بنتيجة ( 17 ) مقابل ( 11 ) نقطة.

الربع الرابع : انتهت لمصلحة سلة الأهلي بفارق سلة وحيدة’ وبنتيجة ( 19 ) مقابل ( 17 ) نقطة’ فيما كانت المحصلة النهائية للشوط الثاني للأهلي بنتيجة ( 36 مقابل 28 ) نقطة. (وال) س أ / ر ت

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