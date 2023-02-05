المنتخب الوطني لكرة السلة يستعد للمشاركة في بطولة تونس الدولية

طرابلس 05 فبراير 2023 ( وال)- كشف مدرب المنتخب الليبي لكرة السلة؛ عن دعوته لعدد “14” لاعبا للالتحاق بالمنتخب، بهدف المشاركة في منافسات بطولة تونس الدولية التي ستنطلق يوم 2023/2/16.

هذا وقد وجه المدرب عبد المنعم عون الدعوة للاعبين لدخول في معسكر قصير اعتبارا من يوم الخميس القادم.

وقد أعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية عن إيقاف الدوري اعتبارا من يوم الغد الإثنين، والقائمة المستدعاة هيا: أنيس المنصوري، وعبد القادر رزق، ومحمد السيليني، ومحمد الصفراني، ومحمد كامل بكه، وإسماعيل الجهمي، وإدريس زيو، وسفيان فتحي، ونسيم بدروش، وعلي ناجي، وعلي مادي، ومحمد أبوزقية، وعلي مفتاح أبو بكر، وحاتم الغرابي. (وال) م ب / ر ت

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