قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة تضع السويحلي والأهلي في المجموعتين الأولى والثانية

وضعت قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ41 فريقي السويحلي والأهلي طرابلس في المجموعتين الأولى والثانية ضمن المنافسات التي تستضيفها مصر منتصف فبراير الجاري.

وجاء الأهلي طرابلس في المجموعة الأولى إلى جانب فرق الأهلي القطري ومصافي الشمال العراقي والصداقة الفلسطيني؛ في حين وقع السويحلي في المجموعة الثانية رفقة فرق الوكرة القطري وبني ياس الإماراتي والكويت الكويتي.

هذا وستنطلق البطولة في 18 من فبراير الجاري وتستمر حتى 3 مارس المقبل بمشاركة 16 فريقا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

